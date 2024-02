Francia: partigiano armeno Manouchian entra nel Pantheon, Macron ricorda un uomo "libero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Missak Manouchian, resistente armeno membro del Partito comunista francese fucilato dai nazisti nel 1944, è entrato al Pantheon insieme alla moglie Melinee. Durante il suo discorso pronunciato oggi in occasione della cerimonia che si è svolta a Parigi, il presidente Emmanuel Macron ha ricordato quello che ha definito un uomo "libero". "Chi muore per la libertà universale ha sempre ragione dinnanzi alla storia", ha affermato il capo dello Stato dopo aver ripercorso la storia del partigiano. "Missak Manouchian abbracciò l'ideale comunista, convinto che mai in Francia si potessero separare i concetti di repubblica e rivoluzione", ha poi affermato il titolare dell'Eliseo. (segue) (Frp)