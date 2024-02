Francia: partigiano armeno Manouchian entra nel Pantheon, Macron ricorda un uomo "libero" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia era presente anche l'ambasciata d'Italia a Parigi. "Omaggio anche ai giovani italiani "Rino Della Negra, Spartaco Fontanot, Cesare Luccarini, Antoine Salvadori e Amadeo Usseglio", si legge sul profilo X dell'ambasciata. "Hanno visto morire la libertà nell'Italia dei loro genitori", ha detto Macron in merito agli italiani morti per la resistenza in Francia. Anche il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha partecipato all'evento, dopo un bilaterale tenuto all'Eliseo con Macron. La cerimonia negli ultimi giorni è stata accompagnata da alcune polemiche per la presenza della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. In un'intervista rilasciata al quotidiano "L'Humanité", Macron aveva dichiarato che "le forze di estrema destra non avrebbero dovuto partecipare all'evento" vista "la natura della lotta di Manouchian". "Voler strumentalizzare una 'panteonizzazione' è un elemento di divisione", ha detto Le Pen arrivando alla cerimonia. "Attraverso la personalità di Manouchian, è a tutta la Resistenza che si rende omaggio", ha detto la deputata del Rassemblement National. (Frp)