Ucraina: ambasciatore del Belgio a Roma, non vediamo l'ora di accogliere Kiev nell'Ue

- Il Belgio non vede l'ora di accogliere l'Ucraina come membro dell'Unione europea. Lo ha detto Pierre-Emmanuel De Bauw, ambasciatore del Belgio e rappresentante della presidenza ad interim del Consiglio dell’Unione europea, al concerto "Raising vocies for Ukraine", organizzato all'Auditorium di Roma dalle ambasciate di Stati Uniti ed Ucraina in Italia. "L'Ucraina è parte della nostra famiglia democratica e non è sola. Il Belgio sostiene a livello europeo il diritto a difendersi dell'Ucraina e resterà al fianco di Kiev finché non sarà necessario", ha detto De Bauw. (Res)