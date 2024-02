Nagorno-Karabakh: Usa, accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian è possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell'occasione, durante un incontro con la segretaria generale dell'Osce, Helga Schmid, Aliyev ha affermato che il colloquio con Pashinyan, organizzato su iniziativa del governo tedesco, è stato "costruttivo e utile". Il presidente azerbaigiano ha sottolineato che sono già stati raggiunti accordi sulla normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Azerbaigian, sulla delimitazione dei confini e sui negoziati per un trattato di pace, a questo proposito, è stato concordato di tenere presto degli incontri a livello dei ministri degli Esteri. (Was)