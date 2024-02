Ucraina: ambasciatore Regno Unito, orgogliosi di restare al fianco di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha insegnato molto agli altri Paesi in termini di determinazione a difendere i propri diritti, e in questi tempi pericolosi per l'Europa il Regno Unito è orgoglioso di essere al suo fianco. Lo ha detto Edward Llewellyn, ambasciatore del Regno Unito in Italia, al concerto "Raising vocies for Ukraine" organizzato all'Auditorium dalle ambasciate di Stati Uniti ed Ucraina in Italia. "Ci avete insegnato tanto sul vostro impegno totale a difendere la nazione, cosa conta davvero nella vita e a non darlo mai per scontato", ha detto Llewellyn, secondo il quale l'ambasciata britannica è "onorata" di esprimere oggi vicinanza agli ucraini con questo concerto. "La morte di (Aleksej) Navalnyj dimostra una volta di più di cosa è capace il regime russo. Sono tempi pericolosi per l'Europa, e nei momenti pericolosi gli amici si uniscono e restano insieme", ha concluso. (Res)