Iran: vice inviato Usa vede Grossi (Aiea), focus su programma nucleare di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Abram Paley, ha incontrato a Vienna il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. "Ha espresso il nostro apprezzamento per il lavoro dell'agenzia, che continua a confrontarsi con le autorità iraniane relativamente ai loro impegni nel campo della sicurezza", ha detto, aggiungendo che finora la collaborazione di Teheran è stata "scarsa". Gli Stati Uniti, ha continuato, sono "preoccupati per la continua espansione del programma nucleare iraniano a scopi non civili, e questo tema è stato al centro della conversazione". (Was)