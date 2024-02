Diocesi: Delpini, Chesa considerata "antipatica", sembra vivere con ardore appannato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa in un contesto in cui è considerata antipatica sembra vivere con un ardore appannato. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini durante l’incontro “Gerusalemme Milano una chiesa due realtà in dialogo”, la tavola rotonda con il cardinale Pierbattista Pizzaballa patriarca di Gerusalemme dei Latini organizzata dai Circoli Giovanni Paolo Secondo in collaborazione con l’Uci riferendosi alla Chiesa di Milano. “La Chiesa - ha spiegato - sente di abitare in un contesto in cui è sentita come antipatica: la chiesa fa tante cose, è molto impegnata e capillare, ma questo tema è provocatorio perché viviamo in un contesto in cui sembra che la gente possa fare a meno di Dio e quindi la chiesa molto apprezzata perché fa molte cose, per ogni emergenza per ogni bisogno c’è, però sembra quasi che ill contesto dica ‘meno male che l’oratorio c’è’, ‘meno male che la Caritas c’è’, ma il contesto secolarizzato non è soltanto indifferente, ha un senso di fastidio verso la proclamazione del Vangelo. Quando la chiesa arriva al cuore della sua missione è antipatica la gente sente un certo fastidio”. Delpini ha poi rilevato che sembra quasi che “la chiesa avverta un senso di stanchezza il roveto ardente è come fosse, per i cristiani, un po’ appannato un tesoro bellissimo su cui si è depositata la polvere”. “Anche noi sentiamo una certa fatica a dire in cosa crediamo: la missione risulta essere un imbarazzo più che un ardore. Il desiderio di annunciare il vangelo si ferma dentro la cerchia di chi presumibilmente lo ha già sentito, assimilato e ascoltato”, ha concluso.(Rem)