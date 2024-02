Milleproroghe: Fd'I, decreto approvato in via definitiva con importanti novità per le Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Milleproroghe, "approvato questa sera anche dal Senato, apporta tre novità sostanziali per le Marche: proroga la Zona franca urbana (Zfu) per i territori colpiti dal sisma, assicura un'adeguata rappresentanza di tutte le province all'interno della Camera di Commercio regionale e consente agli Enti locali di gestire al meglio le finanze con la possibilità di rinegoziare i mutui". Lo dichiarano le parlamentari marchigiane di Fratelli d'Italia, onorevole Lucia Albano, sottosegretario all'Economia e Finanze, e senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che proseguono: "Si tratta di risultati centrati grazie a una filiera istituzionale che, dai Comuni alla regione Marche guidata dal presidente Acquaroli fino ai banchi del Parlamento e del governo, dialoga costantemente con i territori per individuare le risposte necessarie. Ringraziamo l'impegno della comunità di Fratelli d'Italia tutta, con particolare riguardo all'onorevole Paolo Trancassini, primo firmatario dell'emendamento che ha reso possibile la proroga della Zfu, e al senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione". (Rin)