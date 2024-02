Farnesina: prima riunione del 2024 della Task force minori contesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la prima riunione del 2024 della Task force minori contesi, presieduta dall'Unità tutela della Farnesina, con la partecipazione di funzionari dei ministeri dell'Interno e della Giustizia. Il gruppo di lavoro, riferisce la Farnesina in una nota, ha affrontato alcuni dei casi attualmente più complessi, con un focus particolare sui minori irreperibili, identificando gli strumenti, le strategie, e le modalità di intervento più efficaci. È stato inoltre espresso grande apprezzamento per gli importanti risultati conseguiti negli ultimi mesi, frutto dell'eccellente lavoro congiunto delle Amministrazioni coinvolte. L'entità del fenomeno dei minori contesi continua ad essere molto preoccupante. Ad oggi si contano 434 casi, seguiti dal ministero degli Affari esteri in stretto coordinamento con le altre istituzioni competenti. Attiva fin dal 2009, la Task force minori contesi diventa formalmente operativa nel 2013, con la firma di un protocollo d'intesa interministeriale volto a garantire l'unitarietà dell'azione di governo e a rendere più efficace il coordinamento e le misure di intervento tecnico-operative. (Com)