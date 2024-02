Milleproroghe: ecco le misure relative a ministero Università e Ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse le misure previste nel decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva questa sera dal Senato, sui temi di interesse del ministero dell'Università e della Ricerca. Viene prorogata di un anno la validità biennale dell’elenco, che contiene i nominativi dei soggetti nell’ambito dei quali il ministro dell’Università e della Ricerca sceglie i componenti del Consiglio direttivo dell’Anvur, prodotto dal Comitato di selezione, insediatosi il 24 novembre 2023, al fine di consentire al ministro, alla scadenza dei mandati degli attuali componenti del Consiglio direttivo Anvur, di individuare i sostituiti. Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per interventi di edilizia universitaria. Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per ricorrere alle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del presidente della Repubblica numero 328/2001 (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), non regolamentate e di dottore commercialista e esperto contabile. È stata prorogata la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca al 31 luglio 2024. La proroga è funzionale alla prosecuzione dei lavori da parte del gruppo di lavoro, già insediato al ministero dell'Università e della Ricerca e composto da personalità di elevata esperienza e da rappresentanti delle istituzioni del settore dell’università e della ricerca, che ha il compito di analizzare le disposizioni normative e formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca. (segue) (Rin)