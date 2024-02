Lavoro: "basta morti", sindacati in piazza a Roma con croci e caschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'alleanza tra istituzioni e sindacati "è fondamentale affinché non ci siano più fatti come quello di Firenze - ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola -. Quella di oggi è una giornata importante siamo in piazza con la Fiom e la Fillea che sono in sciopero per manifestare la nostra rabbia rispetto a quanto avvenuto a Firenze e alle centinaia di morti sul lavoro che ci sono ogni anno", ha spiegato. "Non possiamo continuare a fare commemorazioni. Quello di Firenze è stato un omicidio, e bisogna che venga trattato così - ha aggiunto il segretario della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica -. La nostra preoccupazione più grande - ha aggiunto - è che la mediaticità che questa tragedia ha avuto poi si traduca in una cosa che si spegne e che si ritorni a quella che viene considerata la normalità, ovvero che si muore sul posto di lavoro. Con questo sciopero abbiamo cercato di sensibilizzare le istituzioni", ha concluso Civica. (segue) (Rer)