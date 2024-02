Lavoro: "basta morti", sindacati in piazza a Roma con croci e caschi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al presidio sono intervenuti anche diverse rappresentanze politiche, tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il deputato Pd, Nicola Zingaretti. Tra i due, all'arrivo, c'è stato anche un lungo abbraccio dietro il palco. Poi le consigliere regionali del Lazio del Pd, Eleonora Mattia e Marta Bonafoni. Infine anche l'ex segretario della Cgil Roma Michele Azzola. Le morti bianche "sono una emergenza inaccettabile in questo Paese" e quella organizzata dai sindacati oggi è "una iniziativa importante: la sicurezza sul lavoro è una emergenza e i fatti di Firenze non sono un caso isolato", ha detto il sindaco Gualtieri. "Questo tema deve essere al centro della agenda politica e a Roma lo abbiamo voluto dimostrare con un protocollo firmato con i sindacati e le categorie", ha concluso. L'intervento di Zingaretti, invece, è stato un attacco diretto al governo di centrodestra. "Di fronte a una destra che attacca i diritti fondamentali e fa della deregolamentazione la cifra della sua azione il nostro posto è qui, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, per l'opposizione nel Paese e in Parlamento", ha detto. (segue) (Rer)