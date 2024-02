Gaza: membro gabinetto guerra Israele Gantz, primi segnali verso nuovo accordo su ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gantz ha spiegato che Israele è pronto a lanciare un’offensiva a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza - dove vi sono 1,5 milioni di sfollati palestinesi - durante il mese di Ramadan (che inizierà intorno al 10 marzo) qualora non dovesse essere raggiunto un accordo sugli ostaggi. Tuttavia, ha assicurato, “agiremo per consentire a quanti più fedeli di recarsi al Monte del Tempio (Spianata delle moschee per i musulmani)”. Nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno esercitato il diritto di veto nei confronti della bozza di risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dell’Algeria per chiedere un “cessate il fuoco umanitario immediato” nella Striscia di Gaza. Gli Usa avevano anticipato già sabato scorso che non avrebbero sostenuto la bozza presentata dalla delegazione algerina, per timore che questa avrebbe potuto mettere a rischio i colloqui in corso tra i rappresentanti di Usa, Egitto, Israele e Qatar per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza. I negoziati in corso mirano anche alla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. “Chiedere un cessate il fuoco immediato e incondizionato senza un accordo che richieda ad Hamas di liberare gli ostaggi non porterà a una pace duratura, ma potrebbe anzi estendere i combattimenti”, aveva detto l’ambasciatrice Usa all’Onu, Linda Thomas-Greenfield. (Res)