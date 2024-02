Sardegna 2024: Cesa ricorda storico leader sardo Udc Giorgio Oppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ stato un esempio per me. Era il mio collega di banco in Parlamento. A lui mi legava un sentimento di amicizia enorme”. Con queste parole Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, dal palco del comizio a sostegno di Paolo Truzzu come candidato del centrodestra alla presidenza della regione Sardegna, a Cagliari, ha ricordato lo storico leader sardo dell’Udc, Giorgio Oppi, scomparso nel 2022. Cesa ha raccontato un aneddoto. “Era il 2009. Giorgio era parlamentare nazionale e mi disse che voleva dimettersi da deputato e tornare a fare il consigliere regionale, per fare politica nei territori, vicino alle comunità”, ha affermato ancora Cesa.(Rin)