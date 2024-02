© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono certa che "anche qui porteremo a casa i risultati”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna di Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. (Rin)