Lazio: Califano (Pd), su Castello Santa Severa maggioranza fa melina, vinto primo round ma vigileremo

- "Niente privatizzazione, per ora, del Castello di Santa Severa grazie alle pressioni dell'opposizione. Ma continuiamo a rimanere molto critici sulle modalità di gestione di questo straordinario luogo che grazie al centrosinistra è stato prima restituito alla comunità, dopo anni di abbandono, e poi trasformato in un modello culturale e sociale di primaria importanza nel panorama regionale e nazionale". Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, a seguito dell'interrogazione, sottoscritta, della collega Alessandra Zeppieri. (segue) (Com)