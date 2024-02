Superbonus: Santillo (M5s), da governo insopportabile tasso di strumentalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel governo "c'è ancora chi infanga il superbonus con un insopportabile e gravissimo tasso di strumentalizzazione. La ministra Calderone parla in maniera del tutto approssimativa di irregolarità riscontrate nelle imprese edili impiegate in lavori legati al superbonus. Ancora una volta dobbiamo ristabilire alcune verità: sebbene il 110 per cento sia stato trainante nella ripresa del biennio 2021-2022, con un aumento dei cantieri e degli operai, la percentuale di incidenti è addirittura diminuita. Precisamente l'Inail ha detto che l'incidenza delle denunce di infortuni sulle ore lavorate ha fatto segnare un -3,2 per cento nel 2022 (secondo anno del superbonus) rispetto al 2019 (anno precedente al superbonus)". Lo comunica, in una nota, Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera. (segue) (Com)