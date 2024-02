Superbonus: Santillo (M5s), da governo insopportabile tasso di strumentalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il superbonus, quindi, ha contribuito al miglioramento delle condizioni di sicurezza di cantieri e operai - aggiunge il parlamentare -. Dopodiché la stessa ministra Calderone riferisce di un tasso di irregolarità molto alto nell'edilizia, in tutta l'edilizia, pari al 76,5 per cento, che salirebbe all'85 per cento per le imprese coinvolte in lavori da superbonus. Ma perché, queste ultime imprese per la Calderone si occupano o si sono occupate solo di cantieri superbonus? Purtroppo i disastri economici del governo sono tali e tanti che provare sempre a scaricare la colpa sul superbonus ha definitivamente messo la presidente del Consiglio e i suoi ministri - conclude Santillo - su uno squallido percorso narrativo di costante manipolazione dei dati". (Com)