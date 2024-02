Giustizia: Costa (Azione), sorprendente coincidenza tra dimissioni Rizzo e porte girevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che strana e inattesa coincidenza. Il governo, in un decreto legge modifica la legge Cartabia contro le porte girevoli magistratura/politica ampliando la possibilità di tornare nei Tribunali con ruoli di vertice ai magistrati che hanno svolto incarichi apicali nei ministeri per non più di due anni, anziché un anno, e oggi il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, magistrato, si dimette dopo 15 mesi ricadendo appieno nell'estensione. Vogliamo credere che questa norma non sia stata promossa proprio in funzione di commodus discessus, ma è sorprendente la coincidenza, considerato che l'ormai ex capo di gabinetto ha presentato domande per incarichi di vertice che, proprio grazie alla modifica normativa, non gli saranno preclusi". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione. (Rin)