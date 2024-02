© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamo no all'estradizione di Julian Assange, e organizzeremo una manifestazione per questo. Una nostra delegazione è già a Londra in attesa della pronuncia della Corte inglese sulla sua estradizione". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante una diretta sui social. (Rin)