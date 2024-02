Usa: James Biden, mio fratello mai coinvolto nei miei affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fratello di Joe Biden, James, ha smentito il coinvolgimento del presidente degli Stati Uniti nelle sue attività imprenditoriali. Durante la testimonianza odierna davanti alla commissione Giustizia e al comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, organizzata nel quadro delle indagini sull'avvio di una procedura di impeachment, James Biden ha affermato che il fratello "non è mai stato coinvolto nelle mie attività imprenditoriali, né ha mai avuto interessi finanziari diretti o indiretti". Il fratello del presidente ha ricordato di avere una carriera di 50 anni come imprenditore in diversi settori. (Was)