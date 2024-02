Equita: Osservatorio Mercati dei Capitali, emissioni azionarie a 6,4 miliardi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emissioni azionarie sul mercato domestico nel corso del 2023 si sono attestate a 6,4 miliardi di euro con 26 operazioni. L’Italia si è così posizionata al penultimo posto, dietro a paesi come la Francia, la Germania e la Svizzera. È quanto emerge dalla presentazione dell’ottava edizione dell’Osservatorio sui Mercati dei Capitali 2023, promosso da organizzato da Equita e Università Bocconi, che analizza annualmente i mercati azionari e obbligazionari, ponendo particolare attenzione al mondo della finanza sostenibile e alle dinamiche che coinvolgono gli investitori e gli intermediari finanziari che operano sui mercati. L’incontro di oggi è l’occasione “per fare il punto su dove stiamo oggi e dove possiamo andare”. Il primo punto, sottolinea Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita, illustra perché il nostro mercato dei capitali si confermi “molto al di sotto rispetto all’economia e alle esigenze dei risparmiatori. Per questo i dati sui nostri mercati sono negativi. Siamo il penultimo Paese per emissione nel 2023”. (segue) (Rem)