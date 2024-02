Equita: Osservatorio Mercati dei Capitali, emissioni azionarie a 6,4 miliardi nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale, il 2023 è stato caratterizzato dal susseguirsi di una serie di eventi che hanno contribuito ad aumentare la volatilità sui mercati finanziari, dalla crisi del settore bancario statunitense al rally dei titoli tech legati all’intelligenza artificiale, dalle aspettative di tassi di interesse “higher for longer” al miglioramento delle attese degli investitori dovuto a un atteggiamento più accomodante della Fed. Nonostante ciò, gli indici azionari hanno performato positivamente e l’Italia ha registrato la miglior performance tra le piazze europee (+28 per cento) grazie al contributo delle banche, seguita da Spagna (+23 per cento), Germania (20 per cento) e Francia (17 per cento). Guardando però alle società di minori dimensioni, le mid-small caps in generale – italiane incluse – hanno sottoperformato il mercato sia in termini di ritorni che in termini di liquidità. La valorizzazione delle mid-small caps quotate sul segmento STAR, per esempio, ha visto il price-toearnings ratio a un anno (P/E 1Y Forward) attestarsi a circa 14x, ben al di sotto della media degli ultimi 10 anni (17x). E anche la liquidità di queste società si è ridotta al di sotto della media degli ultimi 10 anni. I mid-small cap “sono diminuite del 17 per cento, ben al di sotto della media degli ultimi 10 anni. Ma è anche la liquidità di queste Società che si è ridotta al di sotto della media degli ultimi 10 anni”. (segue) (Rem)