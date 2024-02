Equita: Osservatorio Mercati dei Capitali, emissioni azionarie a 6,4 miliardi nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E tornando nuovamente sulle emissioni azionarie, con riferimento alle Ipo, i dati complessivi sono risultati marginali per tutte le principali borse europee, frutto dell’elevato livello di incertezza e delle performance non particolarmente positive delle nuove matricole. In questo ambito, nonostante le nuove ammissioni si siano attestate a livelli più bassi degli ultimi anni, l’Italia si è comunque distinta con 10 quotazioni, al pari di quanto registrato nel Regno Unito. Più in dettaglio, nel 2023 le emissioni azionarie su Euronext Milan sono risultate pari a 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a quanto registrato nel 2022 (5,7 miliardi, +10 per cento). Anche il numero di operazioni è risultato in crescita, da 13 nel 2022 a 21 nel 2023 (+62 per cento). Importante è stato il ruolo dei convertibili (2,5 miliardi di euro), dei collocamenti accelerati (1,7 miliardi per cento) e delle quotazioni (1,2 miliardi di euro), mentre gli aumenti di capitale hanno avuto un ruolo marginale (0,6 miliardi di euro). Su Euronext Growth Milan, invece, le emissioni sono risultate in calo rispetto all’anno precedente (222 milioni di euro nel 2023, contro i 967 milioni di euro nel 2022) nonostante il marginale aumento del numero di operazioni (38 nel 2023 a 34 nel 2022), a dimostrazione della mancanza di operazioni “sizeable”. (segue) (Rem)