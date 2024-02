Equita: Osservatorio Mercati dei Capitali, emissioni azionarie a 6,4 miliardi nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi ancora, solo il 10 per cento dei nostri investitori sono domestici, mentre tanti “sono internazionali e come sappiamo a volte sono opportunistici” fa presente Vismara. Senza dimenticare che sono “pochissimi i soggetti che fanno ricerche su società quotate. L’evoluzione della ricchezza pro capite della famiglie italiane è uno specchio della mancanza dell’educazione finanziaria, si tratta di aziende che hanno sempre investito poco sul mercato dei capitali, invece hanno investito nel mercato immobiliare, rispetto a mercato anglosassone che hanno maggiore propensione a farlo” aggiunge Vismara. Occorre anche “aumentare investitori domestici” mette in luce l’Ad. “Bisogna chiedere ai grandi investitori italiani di dedicare una parte delle loro risorse al mercato italiano. Se ognuna di queste mettesse a disposizione un pezzettino delle loro risorse, ci troveremmo con una situazione migliore” riflette l’Ad di Equita. (segue) (Rem)