Equita: Osservatorio Mercati dei Capitali, emissioni azionarie a 6,4 miliardi nel 2023 (5)

- Per quanto riguarda il debito europeo e limitatamente al mondo corporate, nel 2023 il primato per volumi di emissioni è detenuto dalla Germania, seguita dal Regno Unito e dalla Francia. L’Italia si posiziona come quarto paese con 54 operazioni e 31 miliardi di euro raccolti, circa un terzo dei valori registrati dalla Germania, con un trend comunque in miglioramento rispetto al 2022. Per quanto riguarda l’Italia, infatti, nel corso del 2023 si è visto – nonostante il rialzo dei tassi di interesse – un’incoraggiante crescita nelle emissioni, con ritmi sostenuti ed una partecipazione più importante degli investitori retail. Le emissioni investment grade hanno rappresentato il 70 per cento del totale delle emissioni sul mercato italiano raccogliendo circa 22 miliardi di euro (+9 per cento rispetto all’anno precedente). Il segmento high yield è passato da 3 miliardi di euro – dato peggiore dal 2008 – a 8,7 miliardi di euro (+186 per cento rispetto all’anno precedente). Le emissioni not rated, invece, hanno raccolto 0,8 miliardi di euro (+53 per cento rispetto all’anno precedente). (segue) (Rem)