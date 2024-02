Gaza: ministro Esteri Arabia Saudita, Usa pronti a discutere riconoscimento Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "sono pronti a discutere il riconoscimento di uno Stato palestinese". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan, citato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo il ministro, la comunità internazionale concorda ormai sul fatto che la soluzione per la stabilità della regione del Medio Oriente “è uno Stato palestinese”. Sabato scorso, durante i lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Farhan aveva dichiarato: "Ora ci stiamo concentrando sul cessate il fuoco e sul ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza. La nostra completa convinzione è che l'unica via verso la sicurezza e la stabilità regionale passa attraverso la creazione di uno Stato palestinese". Il ministro degli Esteri saudita si è recato a Rio de Janeiro, in Brasile, per partecipare alla riunione degli omologhi dei Paesi del G20, in corso fino a domani. Durante i lavori, saranno discusse le questioni e gli sviluppi più rilevanti a livello internazionale, mentre a margine si terranno una serie di incontri bilaterali. (Res)