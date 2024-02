Mafie: sindacati, domani a Roma iniziativa con Libera e Don Ciotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" si terrà a Roma. Così, in una nota, Cgil Cisl e Uil di Roma e del Lazio. "Nata su iniziativa di Libera nel 1995, - aggiunge la nota - nel 2017 è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato con un voto unanime del Parlamento e ogni anno si svolge in una città diversa. Il 21 marzo saremo in corteo per le strade di Roma, con arrivo al Circo Massimo, per camminare accanto ai familiari delle vittime innocenti di mafia e per leggere i nomi di tutte le vittime. Lo slogan dell'edizione di quest'anno è Roma città libera, per accendere i riflettori sulla presenza criminale, sempre più pervasiva, che caratterizza la Capitale, ma anche per raccontare le tante storie ed esperienze di resistenza civile e di riscatto". (segue) (Com)