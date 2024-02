Ucraina: Zelensky registra intervista con "Fox News" al fronte, in onda domani e venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha registrato una intervista dal fronte con l'emittente statunitense "Fox News", che andrà in onda nelle giornate di domani e dopodomani. In una nota, l'emittente ha precisato che l'intervista è stata registrata a nemmeno 2,5 chilometri dalle postazioni dei militari russi. La conversazione si incentrerà sulle trattative ancora in corso al Congresso per approvare nuovi fondi per l'assistenza militare all'Ucraina, oltre alla situazione sul campo. (Was)