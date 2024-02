Equita: Vismara, mid-small cap italiane target di investimento più attraenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sfide legate al debito pubblico e la fase di rallentamento economico in corso soprattutto in Europa, “riteniamo che il mercato azionario rimanga l'asset class più interessante nel medio termine, dove vediamo una fase di consolidamento nei primi mesi del 2024 e mid-small cap italiane a nostro avviso sono i target di investimento più attraenti”. Lo ha annunciato Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita, in occasione della presentazione dell’ottava edizione dell’Osservatorio sui Mercati dei Capitali 2023, promosso da organizzato da Equita e Università Bocconi, che analizza annualmente i mercati azionari e obbligazionari, ponendo particolare attenzione al mondo della finanza sostenibile e alle dinamiche che coinvolgono gli investitori e gli intermediari finanziari che operano sui mercati. (segue) (Rem)