Equita: Vismara, mid-small cap italiane target di investimento più attraenti (2)

- In particolare, per le mid-small cap italiane, la riduzione della liquidità “ha creato un’opportunità storica sulle valutazioni, ai minimi degli ultimi 10 anni” ha aggiunto Vismara. Per quanto riguarda l’obbligazionario, “siamo complessivamente positivi perché vediamo ancora dei rendimenti interessanti rispetto ai livelli degli ultimi 10-15 anni, soprattutto sui bond di aziende di qualità, sui bond bancari, e su scadenze tra i 3 e i 5 anni che offrono oggi un rendimento interessante e una buona diversificazione dall’azionario” ha continuato. Sul fronte tassi d’interesse, invece, “ci aspettiamo che la Fed possa tagliare prima rispetto alla Bce, con un primo taglio verso metà 2024. Vediamo volatilità sull’inflazione futura e ce l’aspettiamo strutturalmente più alta che in passato: asset reali o titoli legati alle commodity rappresentano investimenti interessante, rappresentando anche una protezione contro i rischi geopolitici” ha concluso. (Rem)