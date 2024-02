Camera: delegazione Assemblea parlamentare Osce a 23ma Riunione invernale del 22-23 febbraio a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Osce, guidata dal presidente Eugenio Zoffili (Lega) e composta dai deputati Vincenzo Amendola (Pd-Idp), Mauro Del Barba (Iv-C-Re), Emanuele Loperfido (Fd’I), Federica Onori (Az-Per-Re) e dai senatori Alessandro Alfieri (Pd-Idp), Anna Bilotti (M5s), Susanna Donatella Campione (Fd’I), parteciperà alla 23ma Riunione invernale dell'organismo internazionale, in programma giovedì 22 e venerdì 23 febbraio a Vienna. La due giorni di incontri vedrà i parlamentari impegnati in sessione congiunta e nelle riunioni delle singole commissioni, concernenti le priorità delle attività dell'Assemblea, in stretta collaborazione con le strutture esecutive dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e i colleghi dei 57 Stati membri e partner. Il presidente della Delegazione italiana, Eugenio Zoffili, interverrà anche in qualità di Rappresentante Speciale per la lotta alla criminalità organizzata dell'Assemblea parlamentare Osce. Giovedì 22 febbraio, alle ore 8:45, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le commissioni riunite Affari esteri della Camera e Affari esteri e Difesa del Senato svolgono l'audizione del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in merito all'intesa sulla cooperazione di sicurezza tra Italia e Ucraina. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)