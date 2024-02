Russia: Cattaneo (FI), resta valido per futuro il disegno di Pratica di Mare di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il disegno del presidente Silvio Berlusconi dell'inizio degli anni 2000, con la dialettica di Pratica di Mare che mirava ad avvicinare la Russia all'Europa piuttosto che averla come nemico, “oggi sembra lontano e anche solo parlarne appare impossibile, ma credo che nei prossimi 50 anni si debba invece tendere a questo”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, ospite a “Metropolis” su Repubblica Tv. “È un progetto che oggi non funziona perché Putin ha scelto la strada del non ritorno, ma è la direzione da seguire in futuro per evitare ciò che è accaduto e che sta accadendo con la guerra", ha aggiunto. (Rin)