Usa: leader della Yakuza incriminato per contrabbando di materiali nucleari dal Myanmar

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno incriminato a New York un leader della Yakuza, la mafia giapponese, per avere cospirato al fine di contrabbandare missili e "materiali nucleari" dal Myanmar verso altri Paesi. L'ufficio del procuratore di Manhattan, a New York, ha affermato in una nota che Takeshi Ebisawa, insieme ai suoi associati, ha "mostrato campioni di materiali nucleari" durante un incontro in Thailandia con un agente sotto copertura della Drug Enforcement Administration (Dea), l'agenzia federale antidroga statunitense. "Grazie anche all'aiuto delle autorità di Bangkok, i campioni sono stati sequestrati e trasferiti alla custodia delle agenzie Usa: un laboratorio ha poi effettuato le dovute analisi, confermando che i campio contenevano uranio e plutonio", si legge nel comunicato. (segue) (Was)