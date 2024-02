Usa: leader della Yakuza incriminato per contrabbando di materiali nucleari dal Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il criminale giapponese è stato arrestato nel 2022 con l'accusa di cospirazione al fine di contrabbandare missili terra-aria a gruppi armati del Myanmar in cambio di droga. Ebisawa è stato arrestato il 4 aprile del 2022 assieme a due complici thailandesi, Suksan Jullanan e Sompak Rukrasaranee. Un terzo complice, Somphop Singhasiri – sempre di nazionalità thailandese – è stato arrestato il giorno successivo. Tramite il contrabbando di missili, il gruppo criminale puntava ad ottenere droga da smerciare nelle strade di New York. I quattro arrestati rischiano la condanna all’ergastolo per contrabbando internazionale di armi e traffico di droga. Ebisawa è accusato anche di riciclaggio di denaro. Secondo il dipartimento di Giustizia, le indagini a carico del criminale giapponese sono iniziate nel 2019 ed hanno interessato sei Paesi e le forze dell’ordine di Stati Uniti, Giappone, Thailandia e Indonesia. (Was)