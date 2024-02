Forza Italia: il presidente del Piemonte Cirio si candida a vice segretario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è la mia casa, una casa a cui tengo molto, per questo per me è un onore poter mettere a disposizione del presidente Tajani il mio contributo e l’esperienza maturata in tanti anni di impegno politico Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la sua candidatura a vice segretario nazionale di Forza Italia in vista del congresso nazionale del partito che si svolgerà a Roma il prossimo 23 e 24 febbraio. "La politica è passione. È pragmatismo. È serietà. L’ho imparato dal presidente Berlusconi e da Antonio che ha il compito, ora, di raccoglierne e portarne avanti l’eredità. E lo imparo tutti i giorni nel mio Piemonte che da sempre contribuisce all’unità e al bene del nostro Paese. Ringrazio il mio coordinatore regionale, il ministro Paolo Zangrillo, e i tanti iscritti che dalle diverse regioni d’Italia hanno sostenuto la mia candidatura", ha concluso Cirio. (Rpi)