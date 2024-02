Pnrr: Barbaro, grande Italia, soddisfazione anche sui temi ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione anche per le misure raggiunte del Mase che riguardano la rivoluzione verde e la tutela della biodiversità", dichiara il sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro in merito ai dati che vedono l'Italia in testa ai Paesi dell'Unione europea per gli obiettivi raggiunti nell'ambito del Pnrr. "178 su un totale di 527: l'Italia, in questa speciale classifica è in testa seguita dalla Spagna (121 su 416). Un importante traguardo raggiunto dal nostro governo, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro Fitto. Per quanto attiene le tematiche ambientali, il Mase ha raggiunto complessivamente fin qui 32 milestone e 5 Target rispettando pienamente la tabella di marcia. Si tratta tra l'altro - conclude - di riforme e investimenti importanti che vanno dalla strategia nazionale per l'economia circolare al programma di gestione rifiuti, dalla semplificazione del quadro normativo per lo sviluppo dell'idrogeno alla digitalizzazione dei parchi e alla tutela della biodiversità". (Rin)