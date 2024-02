Sicurezza stradale: Bordoni (Lega), è fondamentale ma basta vessare i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al ministro Matteo Salvini sono in arrivo tante novità rispetto al Codice della strada. In particolare per tutelare i cittadini dagli 'autovelox selvaggi. Così Davide Bordoni, consigliere capitolino e segretario regionale della Lega nel Lazio, commentando il decreto interministeriale con le nuove regole che sarà adottato entro un mese. "La sicurezza stradale è una questione fondamentale per la vita delle comunità, e va garantita soprattutto nei pressi di scuole, ospedali e tratti pericolosi - prosegue Bordoni - tuttavia non è più tollerabile che alcuni comuni facciano cassa sulle spalle dei contribuenti. I dispositivi di rilevamento della velocità saranno vietati su strade urbane con limite a 50km/h e su quelle extraurbane con limite inferiore ai 90 km/h. Inoltre, tutte le multe prese nell'arco di un'ora sullo stesso tratto, varranno come una, con una maggiorazione. Serve un giro di vite, i cittadini non dovranno più sentirsi vessati". (Com)