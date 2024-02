Milleproroghe: Pirro (M5s), decreto inutile in mezzo a mare di disastri economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel provvedimento in esame avete solo dovuto mettere una toppa ai buchi che avevate fatto, perché siete stati voi a dicembre a esservi dimenticati di rifinanziare il Fondo per i disturbi del comportamento alimentare in legge di bilancio. Poi avete notato che la questione ha sollevato molte critiche, vista l'importanza del tema, vi siete accorti di aver fatto un errore madornale e siete corsi ai ripari". Lo ha detto in Aula Elisa Pirro, capogruppo M5s in commissione Bilancio del Senato, in occasione della dichiarazione di voto sul decreto Milleproroghe. "Idem per quanto riguarda le misure a sostegno degli agricoltori, a partire dall'Irpef agevolata. Anche in questo caso siete stati voi a eliminare l'agevolazione in legge di Vilancio. Fate pace con voi stessi. La mattina smontate quello che avete costruito la sera. La verità è che non sapete cosa fare. Il Pil è allo zero virgola e il debito è in aumento. Nei prossimi mesi - ha aggiunto - sarete costretti a una Manovra correttiva per mettere argine al debito pubblico e continuerete a dire che è colpa nostra e non della vostra incapacità, quando governate da oltre un anno e mezzo e non avete fatto niente. Vivete solo di rendita. Svendita delle partecipate, calo della produzione industriale, marcia indietro sulla tassazione degli extra-profitti, contrazione del credito ai privati, tagli sugli investimenti al Sud, definanziamento della sanità, rete delle telecomunicazioni svenduta a fondi esteri, approvazione di un patto di stabilità che ci incatena mani e piedi e pone delle condizioni sul futuro del Paese: direi che avete già fatto disastri in abbondanza e il giorno in cui andrete a casa sarà una grande festa per il Paese".(Rin)