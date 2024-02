Sardegna 2024: Cesa (Udc), come fanno Conte e Schlein a risolvere problemi Regione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi c’è una grande occasione per la Sardegna: Truzzu vincerà e continuerà a guidare questa Regione con la squadra unita del centrodestra. L’altra candidata non ha voluto avere qui né la leader del Pd né il leader dei Cinque stelle: la verità è che quei due signori non si parlano. Che cosa possono fare quei due per risolvere i problemi dei cittadini sardi? Noi come democratici cristiani siamo orgogliosi di essere qui con lo Scudo crociato: noi portiamo all’interno della coalizione il nostro modo di far politica nel segno della concretezza”. Lo ha detto il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, intervenendo a Cagliari al comizio a sostegno di Paolo Truzzu come candidato del centrodestra alla presidenza della regione Sardegna. (segue) (Rin)