Sport: assessore Roma, mezza maratona sempre più al femminile e internazionale

- Felice che la Mezza Maratona RomaOstia sia più al femminile e più internazionale di sempre. Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport. "Mancano solo due settimane alla 49esima edizione Eurospin RomaOstia Half Marathon - aggiunge - e l'ufficialità degli oltre 10 mila iscritti è una grande soddisfazione. Sapere che il 21,5 per cento sono podisti stranieri (contro il 19,3 per cento del 2023) e che il 27,17 per cento sono donne (contro il 24,13 per cento del 2023) è la vera ciliegina sulla torta per una gara bellissima che si conferma un mix perfetto di sport e partecipazione. Un appuntamento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione soprattutto per il litorale romano". (Com)