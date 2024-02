Migranti: Salvini su vicenda Open Arms, vogliono arrestarmi? Vengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliono arrestarmi? "Vengano, vengano”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna di Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. Il ministro ha fatto riferimento ad un eventuale condanna al processo che lo vede imputato a Palermo per la vicenda della nave Open Arms. (Rin)