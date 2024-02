Codice strada: Pd, bocciati emendamenti su angoli ciechi, sicurezza a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bocciati oggi in commissione Trasporti alla Camera gli emendamenti del Pd che chiedevano di fermare la scia di sangue dovuta agli angoli ciechi dei veicoli in circolazione attraverso l'installazione di appositi dispositivi". Lo affermano i deputati democratici firmatari degli emendamenti sugli angoli ciechi Casu, Gianassi, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Morassut, Roggiani e Mauri che aggiungono: "Non abbiamo potuto votare una proposta di riformulazione così vaga da non contenere nemmeno la parola 'angoli ciechi' nel testo e che non conteneva l'adeguamento al parco mezzi esistente del rispetto delle norme europee, che per i nuovi mezzi renderanno i dispositivi obbligatori da giugno". (segue) (Rin)