Codice strada: Pd, bocciati emendamenti su angoli ciechi, sicurezza a rischio (2)

- Gli esponenti del Pd proseguono: "Ripresenteremo in Aula i nostri emendamenti e continueremo a batterci per portare avanti la proposta di legge che abbiamo depositato per fornire una soluzione normativa nazionale a un'emergenza che non può continuare ad essere ignorata e necessita a un apposito fondo che sostenga gli operatori in questo cambiamento assolutamente necessario. Ogni giorno perso aumenta il numero di morti sulle strade: sulla sicurezza stradale il ministro Salvini invece di minare l'autonomia dei Sindaci dovrebbe cominciare a intervenire per quanto di sua diretta competenza". (Rin)