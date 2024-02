Algeria-Italia: ambasciatore Cutillo, rapporto solido basato su comune appartenenza mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’Algeria sono legate da un rapporto solido e profondo, basato su una storia intrecciata e sulla comune appartenenza mediterranea. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Alberto Cutillo, in un videomessaggio rivolto ai connazionali italiani residenti in Algeria, pubblicato su Facebook. “L’inizio del mio incarico coincide con un momento straordinariamente intenso tra le relazioni dei due Paesi, che sono state alimentate nei tempi recenti da continui scambi di visite ai più alti livelli”, ha osservato l’ambasciatore, che ha assunto le funzioni ad Algeri dal 22 gennaio scorso. “Roma e Algeri godono oggi di un partenariato altamente dinamico che non si esaurisce nel solo più evidente settore energetico. Sul versante politico collaboriamo per dare il nostro contributo per la pace e stabilità nella regione del Mediterraneo centrale e in un’ottica di più ampio respiro del continente africano, a cominciare dal Sahel”, ha spiegato Cutillo. “Lavoriamo poi fianco a fianco in molti settori strategici, come la difesa, la transizione energetica e ambientale, l’industria automobilistica, la digitalizzazione e le infrastrutture: un elenco innumerevole di attività che nel corso del tempo, grazie anche alla firma di importanti intese, sono state estese anche ad altri settori, come lo sport, la pesca e la sanità”, ha aggiunto. Secondo l’ambasciatore, “si tratta di iniziative che mettono in risalto l’eccellenza dell’Italia, una forza propulsiva che è frutto della passione di donne e uomini che con il loro impegno e determinazione rendono unica la presenza del nostro Paese in Algeria”. (segue) (Ala)