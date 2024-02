Algeria-Italia: ambasciatore Cutillo, rapporto solido basato su comune appartenenza mediterranea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Desidero ringraziare tutti voi, membri della collettività italiana, rappresentanti delle associazioni o delle imprese che operano nel Paese, imprenditori, manager, professionisti, rappresentanti del mondo dei media e della cultura. A tutti voglio esprimere la gratitudine mia personale e delle istituzioni italiane qui presenti per lo straordinario ruolo che svolgete a sostengo dei rapporti bilaterali, nonché per l’eccezionale collaborazione che ci assicurate quotidianamente anche nei momenti più difficili”, ha poi detto Cutillo, rivolgendosi ai connazionali residenti in Algeria. “Siete una comunità particolarmente dinamica e in crescita, grazie anche alle possibilità offerte dall’Algeria, un Paese dalla millenaria civiltà, alla quale portiamo grande rispetto. Ritenete quindi me e il personale del sistema Italia al vostro servizio e al vostro ascolto per tutelare i nostri interessi e affrontare le vostre preoccupazioni”, ha aggiunto. “Con la piena consapevolezza delle responsabilità che mi attendono, confido quindi che con il contributo di tutti voi riusciremo insieme a rafforzare ulteriormente il sentimento di amicizia e la cooperazione che a tutti i livelli contraddistinguono oggi le relazioni tra due Paesi vicini e amici. Viva l’Italia, viva l’Algeria”, ha concluso Cutillo. (segue) (Ala)