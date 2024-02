Algeria-Italia: ambasciatore Cutillo, rapporto solido basato su comune appartenenza mediterranea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Napoli il 12 maggio 1962, Cutillo si laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli nel 1984. In seguito ad esame di concorso, entra nella carriera diplomatica il 14 marzo 1986. Dopo un primo incarico alla Direzione generale del personale, nel 1989 assume l’incarico di console d’Italia a Bordeaux e dal 1991 svolge le funzioni di primo segretario commerciale presso l’ambasciata d’Italia a Riad. Nel 1995 Cutillo rientra alla Farnesina, dove prende servizio presso la Segreteria generale e, nel 1997, presso la Direzione generale delle relazioni culturali. Successivamente, nel 1999, assume l’incarico di consigliere per gli Affari internazionali del ministro per i Beni e le attività Culturali. Nel 2000 Cutillo è incaricato delle funzioni di consigliere alla rappresentanza permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Ginevra. Nel 2005 prende servizio presso l’ufficio di New York dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nel 2007 Cutillo rientra a Roma per assumere l’incarico di consigliere diplomatico del ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive, presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Dal giugno 2008 Cutillo presta servizio presso la direzione generale per l’Integrazione europea, come coordinatore delle attività inerenti alla politica energetica ed ambientale dell’Unione Europea e coordinatore per le questioni attinenti al bilancio comunitario e alle prospettive finanziarie dell’Unione Europea. Nell’aprile 2013 è nominato coordinatore dei contenuti del programma della presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Il 22 luglio 2013 Cutillo è nominato vice direttore generale per l’Unione Europea/direttore centrale per l’Integrazione europea. Dal primo agosto 2014 Cutillo assume anche le funzioni vicarie del direttore generale per l’Unione Europea. Tra il 2010 e il 2013 svolge inoltre attività di docenza all’Università Luiss Guido Carli per il corso di “Peacekeeping Principles and Practice”; mentre nel 2012-13 è Senior Visiting Fellow all’International Peace Institute di New York. Dal 2015 al 2020 Cutillo è ambasciatore d’Italia a Tirana, e nel 2020 è nominato direttore dell’Autorità nazionale Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) presso la Segreteria generale della Farnesina. (Ala)