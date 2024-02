Riforme: Baruffi (Pd) su terzo mandato, se domani ring Fd'I-Lega se la vedranno da soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come abbiamo deciso in Direzione - aggiunge Baruffi -, ci sono due punti da cui ripartire: il primo è superare la frammentazione dei regimi che il decreto sta creando tra Comuni piccoli, medi e grandi: siamo al paradosso di piccoli Comuni che non avranno più limiti di mandato, comuni medi che ne avranno tre e comuni grandi che si fermeranno a due mandati: un caos incomprensibile. Il secondo punto è ripristinare un equilibrio tra numero dei mandati e funzioni dei consigli. Noi stiamo lavorando su questo, ma tocca a governo e maggioranza chiarire cosa intendono fare". (Rin)