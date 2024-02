Lavoro: Civica (Uil Lazio), per sicurezza occorre rispettare protocolli e contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- In merito alle morti sul lavoro "abbiamo versato fiumi di parole, bisogna mettere un punto a questa situazione. Bisogna fare rispettare i protocolli e i contratti". Lo ha detto il segretario della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica, nel corso della manifestazione di Cgil e Uil a piazza Santi Apostoli, a Roma. "Non si possono scrivere le più belle norme del mondo per poi fregarsene, perché queste costano la vita. "Bisogna togliere gli appalti a cascata e ripristinare le norme secondo cui chi sta in subappalto deve avere le stesse garanzie della norma appaltante. Se il governo non farà nulla Cercheremo di stare in piazza, sensibilizzare l'opinione pubblica per fare capire che questo non è un problema come gli altri, va oltre le retribuzioni e i contratti, è la vita delle persone. Ecco perché il mio rammarico di non essere tutti qui in piazza. Questo è un problema che dobbiamo affrontare tutto insieme", ha concluso Civica. (Rer)