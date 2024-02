Montenegro: ministero Interno, 31 mila cittadini hanno cambiato lingua su documenti personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni più di 31 mila cittadini del Montenegro hanno richiesto che le loro carte d'identità fossero emesse in una lingua o alfabeto diverso dal montenegrino. Più di 21 mila invece nei passaporti. Lo riportano i dati del Ministero dell'Interno rilanciati dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Per la carta d'identità, 18.880 cittadini hanno chiesto il rilascio in lingua serba, 5.305 in albanese, 1.402 in bosniaco e 409 in croato. Sul passaporto, 10.263 hanno chiesto che fosse in lingua serba, 6.345 in albanese, 1.900 in bosniaco e 281 in lingua croata. In lingua montenegrina, ma in alfabeto cirillico, 5.542 persone per la carta d'identità e 2.773 per il passaporto. (Seb)